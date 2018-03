Ist New York City Stefanie Giesingers (20) neues Zuhause? Die 20-Jährige ist seit ihrem Germany's next Topmodel-Sieg 2014 ein international gefragtes Model. Kürzlich hat Steffi auch einen Model-Vertrag bei einer Agentur im Big Apple unterschrieben. Fans, die nun fürchten, die 20-Jährige würde komplett auswandern, können allerdings aufatmen. In ihren neuesten Snapchat-Videos erklärte sie jetzt: "Ja, ich habe meine Wohnung in New York, aber ich behalte natürlich auch meine Wohnung in Berlin und werde die ganze Zeit rumpendeln." Außerdem verriet sie ihren Followern in den Clips, dass sie durch das Reisen gemerkt habe, wie sehr sie Deutschland liebe. Auch ihre Freunde und ihre Familie sind ein guter Grund für Steffi, ihrem Heimatland nicht den Rücken zu kehren.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de