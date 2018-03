Huch, ist der YouTube-Star jetzt etwa unter die Bankräuber gegangen? Bibi Heinicke (24) wird von ihrem Freund Julian Claßen (24) vor eine große Herausforderung gestellt: Sie muss die hässlichsten Outfits anziehen! Deshalb hat er ihr eine Regenbogen-Brille, Aqua-Schuhe, eine Tiger-Harem-Hose und ein Brusthaar-T-Shirt besorgt. Der absolute Knüller ist allerdings der blaue Kopfbezug mit dem Namen "Neopren-UV-Sonnenschutz-wasserdichtes-Schwimm-Cap-Gesichts-Ski-Tauchen-Schnorchel-Hut". Bibi ist völlig schockiert: "Ich glaube, du hättest nichts kaufen können, was weniger zusammenpasst", beschwert sie sich bei ihrem Liebsten. Die sonst so modebewusste Vloggerin zieht kurz danach alle Kleidungsstücke auf einmal an und tatsächlich – sie sieht aus wie eine Räuberin aus Schlumpfhausen! Ob der Netzstar wirklich so Banken ausrauben kann?



