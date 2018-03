Balkon-Luxus bei Julian (24) und seiner Liebsten Bibi (24)! Die YouTuber legten sich bereits im letzten Jahr einen Außenpool zu – aber der reicht den Vloggern nicht mehr! "Jetzt wollen wir so einen echten Whirlpool, der auch blubbert", erklärte Julian in seinem YouTube-Video. Gesagt, getan: Das Paar machte sich auf zum Baumarkt. Aber das dort gekaufte Stück sorgte für eine hitzige Diskussion bei ihren Followern: "Ich mag euch ja echt gerne, aber ihr werdet immer protziger. Ihr habt doch schon einen Whirlpool im Badezimmer", Warum kauft man sich für 400 Euro einen Whirlpool für den Garten, wenn man einen in seinem Bad hat?" oder "Ihr wollt nur protzen", lauteten drei der User-Kommentare.



