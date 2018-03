Bei Bauer sucht Frau fand Narumol 2009 die ganz große Liebe. Seit fast acht Jahren sind sie und ihr Josef DAS Traumpaar der RTL-Kuppel-Show. Dass es bei vielen Landwirten aber nicht so recht mit der Traumfrau klappen will, ist für Narumol keine Überraschung, wie sie im Interview mit Promiflash verriet. Viele Kandidatinnen wüssten einfach nicht, worauf sie sich einlassen – besonders in Bezug auf die anstehende Hofarbeit: "Die Frau ist [oft] noch nicht bereit für einen Mann, der schwere Arbeit hat." Die Erkenntnis komme den Betroffenen aber meistens erst im Nachhinein: "Wenn der Alltag dann da ist, ist es nicht mehr lustig. Das versteht nicht jeder."



