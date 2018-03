Kaum erkannt! Von Herzogin Kate (35) sind Klassenfotos aufgetaucht. Zwar ist die Beauty (vorne in der Mitte!) auf Anhieb kaum zu erkennen, aber bei genauem Hinsehen fällt auf: Sie war schon als Teenager eine echte Strahlefrau. Von 1986 bis 1995 drückte die Frau von Prinz William (34) in der St. Andrew's School in Pangbourne die Schulbank. Jetzt, über 20 Jahre später, ist Kate zweifache Mutter. Und es dauert bestimmt nicht mehr lange, bis es niedliche Klassenfotos von ihren Kids Prinzessin Charlotte (2) und Prinz George (3) gibt.



