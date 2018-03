Will sie nur Fame oder doch die große Liebe? Jessica Paszka (27) sucht ab dem 14. Juni als Bachelorette ihren Traummann. Über die Entscheidung, ausgerechnet sie als Rosenkavalierin zu küren, freuten sich die wenigsten. Einer, der sich freute, war Rapper Kay One (32), ein Freund der Beauty. Im Promiflash-Interview war er sich sicher, dass Jessica die Richtige für diese Aufgabe ist: "Sie hat genauso das Recht, wie jeder andere auch, jemanden kennenzulernen. Und wenn sie das auf so einer Plattform probiert, warum nicht?" Ihre Absichten stellte er jedenfalls nicht infrage: "Ich habe das auch mal aus Spaß gemacht. Ja, bei mir war es aus Spaß. Sie meint das ernst. Also, Jessica, ich wünsche dir viel Glück. Sie wird das rocken!" Vielleicht kann Jessica dann ja auch ihre Kritiker von sich überzeugen!



