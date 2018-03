Zac Efron (29) wurde über Nacht durch die Hauptrolle im Film High School Musical zum Teenie-Idol! Das ist über zehn Jahre her. Momentan begeistert er in der Neuverfilmung von Baywatch die Fans im Kino. Dort spielt er das Love Interest von Kollegin Alexandra Daddario (31), die ebenfalls durch einen Teenie-Film berühmt wurde. Sie spielte die weibliche Hauptrolle in der "Percy Jackson"-Reihe. Zac und Alexandra sind nicht nur auf der Leinwand unzertrennlich – auch im wahren Leben sagt man ihnen eine Romanze nach. Wie dem auch sei: dicke Freunde sind sie auf jeden Fall! Promiflash wollte im Interview wissen, ob die ähnlichen Erfahrungen die beiden zusammengeschweißt haben. Doch Zac Efron reagierte auf die Frage nach seiner HSM-Vergangenheit eher reserviert: "Ich denke, wir haben ähnliche Erfahrungen in einem ähnlichen Alter gemacht. Sicher können wir bestimmte gruselige Erlebnisse nachvollziehen, aber in Interviews möchten wir da sicherlich nicht drüber reden. Ja, egal."



