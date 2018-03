Chryssanthi Kavazi ist die Neue bei GZSZ! Ab dem 6. Juni ist die gebürtige Griechin in der beliebten Daily zu sehen. Für die Freundin von Tom Beck (39) wird mit ihrer Serienolle ein Kindheitstraum wahr: "Ich habe GZSZ tatsächlich schon mit sieben geguckt, also mit meiner Mama. Ich durfte das immer mal wieder sehen", verriet sie im Promiflash-Interview beim GZSZ-Jubiläum in Berlin. Chryssanthi hat sich dann einfach auf die Rolle beworben und sie schließlich auch bekommen. Als Laura Weber wird sie Jörn Schlönvoigt (30) aka Philip Höfer den Kopf verdrehen.



