Legen Britney Spears (35) und ihr Liebster Sam Asghari jetzt echt noch eine Schippe drauf? Erst vor Kurzem kursierten wilde Hochzeitsgerüchte um das attraktive Paar. Jetzt bestätigte ein Insider: Zwischen den beiden wird es wirklich richtig ernst – sie sollen sogar am gemeinsamen Nachwuchs arbeiten! "Sie will ein Baby und träumt davon, ihren Jungs eine kleine Schwester zu schenken. Sam steht voll hinter dieser Idee und die beiden versuchen es schon seit Monaten", verriet die Quelle gegenüber OK!. Ihren zwei Söhnen Sean Preston (11) und Jayden (10) dürfte das sicher auch gefallen!



