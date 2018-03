Baby Chanel Nicole (1) ist wirklich der ganze Stolz von Po-Model Coco Austin (38) und ihrem Rapper-Gatten Ice-T (59). Da ist natürlich klar, dass die Kleine und ihre Mami auch dabei sind, wenn Daddy Ice sich auf Australien-Tournee befindet. Bei Instagram teilte Coco ein paar putzige Videos und Schnappschüsse von der gemeinsamen Zeit in Down Under.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de