George (56) und Amal Clooney (39) sind am 6. Juni zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Zwillinge Alexander und Ella erblickten am Dienstagmorgen das Licht der Welt. Mit der Geburt ihrer Kids scheint das Glück der Turteltauben perfekt. Dass George jemals sein Junggesellen-Dasein ablegen und Papa werden würde, hätten viele lange nicht für möglich gehalten. Denn die Dating-Historie des Schauspielers umfasst so einige Bände. Durch seine Liebste Amal ist der zweifach gekürte "Sexiest Man Alive" nun wohl endlich zahm geworden.



