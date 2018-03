Sie schminkt sich vor laufender Kamera komplett ab! Let's Dance-Finalistin Angelina Kirsch (28) ist es durch ihren Job gewohnt, sich perfekt gestylt zu präsentieren. Doch auch ein Curvy-Model geht nicht geschminkt ins Bett und sagt am Abend dem Make-up den Kampf an! Ganz uneitel trennt sich die 28-Jährige nach einem langen Drehtag auf Instagram von ihrer Schminke und zeigt sich im natürlichen Look den Fans. Eines ist sicher: Die ungeschminkte Angelina kann sich wirklich sehen lassen!



