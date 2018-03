"Abnehmstar" statt "Dancing Star"? Sagenhafte 17 Kilogramm speckte Comedian Faisal Kawusi (25) während seiner Zeit bei "Let's Dance" ab. Das ist ein neuer Rekord in der beliebten Tanzshow. Im Promiflash-Interview verriet der 25-Jährige, ob er jetzt auch nach seinem Aus weiterhin Gewicht verlieren möchte: "Kann auch genauso sein, dass ich wieder fett werde. Also, was das angeht, da hege ich keine Ambitionen." Seine Ernährung habe er bisher nicht umgestellt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de