Happy Birthday! Pietro Lombardi ist ein Jahr älter geworden und hat seinen 25. Geburtstag zusammen mit engen Freunden gefeiert. "Erwachsensein" findet er allerdings "uncool", wie er in der Vergangenheit gegenüber Promiflash äußerte, und macht es deshalb lieber wie Peter Pan und wird es einfach nicht. Ein echter Kindskopf, eben! Das merkt man auch in Interview-Situationen mit dem Popsänger. Ob er nun aus heiterem Himmel zum johlenden "Woo-Girl" aus der Hit-Show How I Met Your Mother wird, oder seine Noch-Ehefrau Sarah (24) mit einer ganz wirren Frage völlig aus dem Konzept bringt – mit Pietro hat man immer was zu lachen und so bleibt es hoffentlich auch in Zukunft.



