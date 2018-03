Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (25) und ihr Verlobter Henning Merten gehen gemeinsam durch dick und dünn. Mit einem süßen Instagram-Post lüften sie jetzt ihr Liebesgeheimnis: Selbstironie! "Wir teilen uns alles in der Beziehung... sogar den Fettbauch", kommentierte Anne witzelnd ein Selfie, das die Zweifach-Eltern im direkten "Speck-Vergleich" zeigt. Die Fans der Turteltauben sind von so viel Humor begeistert: "Ihr zwei seid einfach so süße, sympathische Menschen", kommentieren sie das Bild.



