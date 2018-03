Pink, pinker, Anne Wünsches (25) Wohnpalast! Die ehemalige Darstellerin von Berlin - Tag & Nacht hat ganz klar ein absolutes Faible für die klischeemäßigen Mädchenfarben. Dies ist zwar längst bekannt, aber ihr Liebster Henning Merten stellt das jetzt bei einer Roomtour durch die gemeinsame Wohnung noch einmal gekonnt unter Beweis.

"Ihr habt euch ja schon ewig mal 'ne Room-Tour gewünscht und die werd' ich jetzt gleich starten", kündigt der Blondie seine Führung durch die Wohnung an, um auch direkt mal Anne im kleinen Bad zu überraschen. Natürlich gibt es nicht nur im Badezimmer pinkfarbene Details, sondern auch in den Zimmern der gemeinsamen Töchter Miley und Juna, im Wohnbereich, in der Küche und im Schlafzimmer – eine echte Überdosis, oder!? "Dit is allet pink hier. Sogar die Kommode hat Anne pink jemacht."

Doch so überladen die Wohnung auch mit Pink und Rosa ist, fühlt sich Henning zweifellos pudelwohl mit seinen Mädels in der heimeligen Prinzessinnenburg. Wie genau es darin aussieht, erfahrt ihr oben im Video!

Anne Wünsches Verlobter Henning kann nicht nur wunderbare Rundgänge durch das eigene Reich filmen. Was für ein anderes Talent er noch hat, könnt ihr euch hier im Clip ansehen:

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Henning Merten und die gemeinsamen Kinder an Weihnachten 2016

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche mit Tochter Juna und Freund Henning Marten

Facebook / Anne-Wünsche Anne Wünsche



