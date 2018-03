Gil Ofarim (34) gewinnt Let’s Dance 2017! Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (30) darf der Sänger die Trophäe nach Hause nehmen. Der Hottie setzte sich im großen Finale gegen seine Kontrahentinnen Angelina Kirsch (28) und Vanessa Mai (25) durch. Damit gewinnt in diesem Jahr – nach Victoria Swarovski (23) 2016 – mal wieder ein Mann die Sendung. Dabei rechnete in der Kennenlernshow niemand mit Gils Sieg. Chef-Juror Joachim Llambi (52) kritisierte damals sogar, dass der Musiker zu cool sei. Das ließ Team GilKat nicht auf sich sitzen, die beiden trainierten hart. Am Ende zahlte sich ihr Einsatz aus: Gil ist Dancing Star 2017! Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



