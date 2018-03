Die Geissens gehen Rapper Ali As (37) total auf den Geist! Er kennt die vierköpfige Familie zwar nicht persönlich, aber zumindest im Fernsehen würden sie sehr nervig rüberkommen. An Robert Geiss (53) und an dessen Klamottengeschmack lässt der Rapper im Promiflash-Interview kein gutes Haar: "Sehr, sehr unstylisch. Sehr, sehr ohne Swag! Wenn man so viel Cash hat, kann man sich auch mal vernünftiger rausputzen, würde ich sagen." Der Musiker forderte den Millionär sogar dazu auf, sein Modellabel Roberto Geissini einzustampfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de