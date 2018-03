Vanessa Mai (25) meldet sich nach ihrem Aus bei Let's Dance zu Wort! Monatelang hat sie zusammen mit Tanzpartner Christian Polanc (39) trainiert. Das Ziel: Sie wollte "Dancing Star 2017" werden! Doch kurz vor der Zielgeraden musste sie sich im großen Finale am Freitagabend gegen ihren Konkurrenten Gil Ofarim (34) geschlagen geben. Und wie groß ist die Enttäuschung? Im Promiflash-Interview verriet sie: "Man kann noch gar nicht realisieren, dass man am Sonntag nicht früh aufstehen muss und ins Training muss. Im ersten Moment denkst du: ‘Schade, es hat nicht gereicht, das ist nicht dein Name, der gefallen ist.’ Aber wir haben so viel mehr gewonnen."



