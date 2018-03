Seit einigen Wochen turtelt Selfmade-Millionär Bastian Yotta (40) mit einer neuen Frau. Christiana Caune ist aktuell die Dame an der Seite des Protz-Königs – und muss offenbar so einiges über sich ergehen lassen. Auf seinem Snapchat-Kanal präsentiert der Fitness-Liebhaber immer wieder seine Flamme, allerdings in ziemlich fragwürdigen Posen. So grabscht er seiner Liebsten mit einer Spielzeughand im Supermarkt zwischen die Beine, nutzt ihren Po um eine Flasche in den Mülleimer zu werfen und gibt ihr dann auch noch einen fiesen Korb! Auf die Frage, ob er sie liebt, antwortet er in seinem Video nämlich nur: "Wenn ich dich f***** will, dann liebe ich dich. Danach kenne ich dich nicht mehr." Das ist aber nicht die feine Art, Mister Yotta!



