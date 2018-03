Shirin David (22) ist megaerfolgreich: Sie hat über zwei Millionen Abonnenten auf Youtube, in der letzten Staffel von DSDS war sie Jurymitglied und Sängerin ist sie auch. Im Promiflash-Interview erzählt die 22-Jährige, wie ihr Erfolg auf das andere Geschlecht wirkt: “Ich glaube, generell lassen sich Männer sehr schnell von Frauen einschüchtern. Ich frage mich nur, warum? Ich habe das Gefühl, dass sich Frauen in der heutigen Zeit schneller entwickeln als Männer. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber manchmal wünsche ich mir mehr Selbstbewusstsein bei den Männern.”



