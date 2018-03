Wann steckt Felix Steiner seiner Liebsten Micaela Schäfer (33) denn endlich einen Verlobungsring an den Finger? Die Nacktschnecke betont immer wieder, dass sie endlich heiraten will. Im Interview mit Promiflash hat Felix jetzt verraten: "Im Kopf bin ich den Antrag schon 1.000 Mal durchgegangen." So, so! Fällt er vielleicht doch schon bald vor seiner Mica auf die Knie?



