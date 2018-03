Vor einem Jahr ging Eugen Kazakov vor YouTuberin Dagi Bee (22) auf die Knie. In Paris machte der Videoproduzent der Social-Media-Queen einen Antrag – das teilte die 22-Jährige damals ganz aufgeregt mit ihren Fans in einem Video auf ihrem Kanal. Nach einem Jahr Verlobtsein postete Dagi jetzt eine emotionale Nachricht an ihren Liebsten via Instagram. "Heute vor einem Jahr hat der wunderschönste, herzlichste, liebste, attraktivste und talentierteste Mann mich gefragt, ob ich seine Frau werden will. Was hätte ich denn anderes sagen können als "JA!"? Ich bin so glücklich, dass ich dich an meiner Seite habe und du mich in jeder Situation stützt, mir immer Mut zusprichst, wenn es mir mal nicht so gut geht. Dass du der beste Motivations-Coach und der fleißigste Mensch bist, den ich jemals kennengelernt habe. Ich liebe dich von ganzen Herzen, mein Baby! Bin so gespannt auf unsere weiteren gemeinsamen Jahre zusammen", schrieb Dagi zu einem Bild des Paares vor dem Eiffelturm.



