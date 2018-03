Oliver Pocher (39) und Lilly Becker (40) werden wohl keine Freunde mehr! In der letzten Global Gladiators-Ausgabe krachte es gewaltig zwischen den beiden. Als der Komiker behauptete, die Niederländerin wäre in Deutschland nur durch ihren Ehemann Boris Becker (49) bekannt, fühlte sich die 40-Jährige respektlos behandelt. An ihrer Seite kämpfte auch ihre neu gewonnene Freundin Larissa Marolt (24) gegen die fiesen Sprüche. Doch der Einsatz der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin zahlte sich nicht aus, denn ausgerechnet ihre Abenteuer-BFF setzte sie auf die Nominierungsliste. Für Oli Pocher ein grandioser Moment: "Das fand ich dann sehr schön zu sehen, wie vermeintlich beste Freundinnen, sich so in den Rücken fallen. Das hat mir sehr gut auch noch mal an der Sendung gefallen", erinnert er sich im Promiflash-Interview an die heikle Situation.



