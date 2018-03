Er hat einfach ein Näschen für erfolgreiche Musik! Bei Sing meinen Song dreht sich heute Abend alles um Moses Pelham (46). Der Produzent hat in den vergangenen 28 Jahren zahlreiche Hits produziert. So ist er nicht nur für etliche Songs von Xavier Naidoo (45) verantwortlich, sondern ebnete auch seinen musikalischen Durchbruch. Moses ließ ihn 1997 auf Sabrina Setlurs (43) Single "Freisein" einen Gesangspart übernehmen und werkelte anschließend mit ihm an seinem Debütalbum "Nicht von dieser Welt". Doch dann gab es ordentlich Stress zwischen dem Erfolgsproduzenten und dem deutschen Sänger. Nachdem sich der 46-Jährige jahrelang mit seinem Schützling um die Vermarktungsrechte seiner Songs stritt, versöhnten sich die beiden 2012 wieder und krönten ihre Reunion mit einem gemeinsamen Album. Dem wiedervereinten Erfolgsduo gelang es mit "Nicht von dieser Welt 2" sogar, in kürzester Zeit die Spitze der deutschen Charts zu erobern.



