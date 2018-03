Letztes Wochenende veranstaltete Fußballer Toni Kroos (27) seine eigene Spendengala. Zu diesem Anlass präsentierten sich die Promis in ihrer schönsten Abendgarderobe – bis auf einen: Elton (46)! Der Moderator und Comedian kam nicht im Anzug, sondern in Jeans und T-Shirt. Im Promiflash-Interview erklärte der 46-Jährige sein Outfit: ”Normalerweise soll man sich für so einen Anlass entsprechend anziehen, aber ich habe keinen Anzug. Das ist echt beschämend eigentlich. Ich muss mal wieder los, um mir einen Anzug zu kaufen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de