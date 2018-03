Ist das Sarah Lombardis (24) Antwort auf die Trennungsgerüchte? Nachdem die Sängerin einen traurigen Spruch in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, befürchten viele ihrer Fans: Sie und Ex-Affäre Michal sind nicht mehr zusammen. Ein Bild-Insider will sogar wissen, zwischen dem Paar käme es in letzter Zeit immer wieder zu Streitereien. Jetzt postete die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (25) via Snapchat eine gefühlvolle Gesangespassage aus David Guettas (49) "Titanium". Zu Deutsch: "Du schreist es hinaus, aber ich kann nichts verstehen, von dem was du sagst!" Ob sich Sarah mit diesen Zeilen an ihren Michal richtet? Ein offizielles Statement zu den Gerüchten gibt es bislang nicht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de