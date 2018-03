Das wäre ja was! Leonardo DiCaprio (42) steht bekanntermaßen auf Models, die Liste seiner extraschönen Ex-Freundinnen ist lang und vor allen Dingen blond. Eine junge Dame könnte jetzt zumindest in Sachen Haarfarbe für Abwechslung sorgen. Wie das Star Magazine erfahren haben will, sollen Leo und das brünette Model Bella Hadid (20) bei der amfAR-Gala in Cannes ihre Telefonnummern ausgetauscht haben. "Bella ist total begeistert – sie schreiben sich seitdem wie wild hin und her. Aber sie ist klug genug, dass sie nicht leicht zu haben ist. Leo zu daten wäre aber schon ein Jackpot. Er ist zwar älter, aber auch heiß!", behauptet ein Insider.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de