Die Biografie von Prinzessin Diana (✝36), "Diana: Her True Story – in her Own Words", wird neu aufgelegt und enthüllt furchtbares. Lady Di soll ganze fünfmal versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Sogar in ihrer Schwangerschaft mit Sohn Prinz William (34) soll sie sich bewusst von einer Treppe gestürzt haben.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.



