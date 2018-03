Sophia Thomalla (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Das Model zeigt gerne, was es hat. Und nicht nur bei ihren Outfits spart Sophia anscheinend ab und an mal am Stoff – das verriet sie jetzt im Interview mit Gala. "Ich hasse Unterwäsche und trage sie nur dann, wenn sie wirklich bequem ist! Ich mag es einfach nicht, wenn hier oder da was kneift oder sich irgendwo noch ein dünner Faden abzeichnet, schlimm!" Außerdem trage das Model auch kaum noch einen BH.



