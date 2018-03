Nichts ahnend nahm Jana Ina Zarrella (40) an dem ARD-Format "Paarduell XXL" teil, um für den guten Zweck Geld zu erspielen – und plötzlich stand sie weinend da! Was war passiert? Die TV-Moderatorin wurde von ihrem Bruder Leonardo überrascht. Der lebt in Brasilien und so sehen er und seine Schwester sich nur selten. Ehemann Giovanni Zarrella (39) und die Show-Macher hatten sich diese schöne Überraschung einfallen lassen. "Es war sehr, sehr emotional für uns, weil wir uns seit Langem nicht mehr gesehen haben. [...] Das hat mich ganz, ganz tief berührt. [...] Es war wirklich schön", erzählt Jana Ina kurz nach dem Gänsehaut-Moment gegenüber dem Sender.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de