Wow, ganz schön heiß! Für ihr neues Musikvideo zum Song "Most Girls" zeigt sich Hailee Steinfeld (20) von einer ganz neuen Seite. Supersexy schlüpft sie in die Rollen völlig verschiedener Girls. Gegenüber Promiflash verrät sie: "Ich hatte die Möglichkeit, meinen Musik-Video-Traum zu leben, mit all diesen verschiedenen Perücken und Outfits. Ich fühlte, dass ich die Frauen, von denen ich im Song spreche, repräsentieren wollte." In dem Track geht es vor allem darum, so sein zu wollen, wie die meisten Mädchen, all jene, die sexy, intelligent und umwerfend sind. Eine echte Liebeserklärung an die Frauenwelt.



