Was für ein Anblick! Chloe Khan ist mega-stolz auf ihre letzte Schönheits-OP. Das Reality-TV-Sternchen legte sich im Mai bei einem Beauty-Doc in der Türkei unters Messer. Er saugte ihr das Fett an ungewollten Körperstellen ab und spritzte es in ihren Po. Das Resultat präsentierte die 26-Jährige nun in einem Video auf Instagram. Aber XXL-Oberweite und XXL-Kehrseite waren der Britin anscheinend nicht genug. Bei dem Arztbesuch soll sie sich auch gleich noch eine Designer-Vagina gegönnt haben.



