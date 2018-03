Endlich hat er seine Barbie gefunden: Real-Life-Ken Rodrigo Alves (33) ist verliebt – und zwar in seine Plastik-BFF Chloe Khan! Das britische It-Girl hat den OP-Junkie aber nicht nur mit ihrem prallen Doppel-H-Körbchen überzeugen können: "Wir sind schon eine Weile befreundet und jetzt ist es einfach so passiert. Chloe ist einfach perfekt für mich, sie ist süß, wunderschön und sie hat ein gutes Herz. Ich liebe sie", schwärmte der 33-Jährige jetzt im Interview mit OK! Online. Langeweile kommt bei den zwei Kunststoff-Freunden sicherlich keine auf: In ihrer Vorliebe für Schönheits-OPs haben die zwei schließlich jede Menge gemeinsam – und stets ein spannendes Gesprächsthema.



