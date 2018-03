Gibt es bald ein YouTube-Baby? Vorerst nicht. Social-Media-Star Bibi Heinicke (24) möchte ihrem Cousin mit einem Schwangerschafts-Prank nur einen kleinen Schreck einjagen. In ihrem neuesten YouTube-Video veräppelt sie den ahnungslosen Rafael jetzt nach Strich und Faden: "Ich weiß seit ein paar Tagen was, was ich dem Julian unbedingt sagen muss, aber ich weiß nicht, wie ich’s ihm sagen soll. Ich glaub, noch nie ist mir etwas so schwer gefallen auszusprechen. Ich weiß seit ein paar Tagen, dass ich schwanger bin." Rafael reagiert rührend auf die Beichte seiner bekannten Cousine und versucht sie zu beruhigen. Lange hält die 24-Jährige die Lüge allerdings nicht aus. Schon nach kurzer Zeit muss sie den Prank lachend abbrechen. Dieser Baby-Scherz ist übrigens nicht Bibis Erster. Im letzten Jahr prankte sie ihren Freund Julian Claßen (24).



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de