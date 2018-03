Als strahlende Braut ließ Victoria Swarovski (23) die Sonne Italiens alt aussehen! In einer Kathedrale in Triest gab die Sängerin ihrem Liebsten Werner Mürz am Freitag das Jawort – kurz nach der standesamtlichen Trauung in Kitzbühel Ende Mai. Dabei sah sie einfach umwerfend aus: ein Hochzeitskleid aus Tüll, mit Spitze und meterlanger Schleppe sorgte für Atemlos-Momente! Ihr frisches Eheglück feierte die Let's Dance-Siegerin aus dem Jahr 2016 auch mit einigen Promi-Gästen: Sylvie Meis (39) und ihr Verlobter Charbel Aouad, Model Barbara Meier (30) und Rapper Kay One (32) waren mit von der Partie.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de