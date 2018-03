Selbst im Urlaub hat Bibi Heinicke (24) keine ruhige Minute! Aber die YouTuberin freut sich darüber, in New York angesprochen zu werden, denn eine junge Frau tritt mit einer ganz besonderen Bitte an die deutsche Influencerin heran – die diese dann auch prompt erfüllt: Sie facetimed mit der Schwester der Dame, die ein großer Bibi-Fan ist. Über Snapchat verkündet der Internet-Star: "So süß, es kam gerade die große Schwester einer Zuschauerin zu mir und wir haben ihre Schwester mit FaceTime überrascht."



