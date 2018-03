Bibi Heinicke (24) kuschelt mit einem Streunerkätzchen! Der YouTube-Star genießt gerade mit ihrem Liebsten Julian (24) die spanische Sonne. Auf Snapchat lässt die 24-Jährige ihre Fans an einer Katzen-Rettungsaktion teilhaben. Nach einer Knuddeleinheit von der "How it is"-Interpretin gibt es für den Straßentiger dann auch ein Happy-End. Zwar ist Bibi nicht das neue Frauchen, aber eine der Helferinnen kümmert sich um das Tier. "Ich frage mich einfach nur, wie die kleine Süße hierhin gekommen ist. Aber zum Glück ist sie gefunden worden und jetzt wird sie gerettet", berichtet Bibi.



