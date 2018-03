Was trägt denn Orlando Bloom (40) da als Accessoire in der Hand? Der Hollywood-Schauspieler wird am Flughafen von Los Angeles von zahlreichen Paparazzi abgefangen. Und beim Blick auf die Bilder fällt auf: Orlando trägt nicht etwa eine Tasche in der Hand, sondern einen knuddeligen Vierbeiner. Der niedliche Hund heißt Nugget und ist Orlandos ganzer Stolz. Das Besondere an dem Knäuel: Er gehört eigentlich Orlandos Ex-Freundin Katy Perry (32).



