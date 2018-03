Kaley Cuoco (31) überrascht mit einem völlig neuen Look: Die beliebte Schauspielerin ist unter die Grannys gegangen! Bislang kannte man die Schönheit als blonde Penny in The Big Bang Theory. Ihr abrupter Frisurenwechsel kommt bestens bei den Fans an, wie die Kommentare unter ihrem Instagram-Foto zeigen. "Wenn ihre Persönlichkeit so ist wie ihr Aussehen, dann steht mein Herz jetzt in Flammen!”, schreibt ein User. Was für eine heiße Liebeserklärung an die coole Kaley!



