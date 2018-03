Nein, das ist nicht der Plot einer neuen Hollywood-Schnulze! George Clooneys (56) Vater Nick erzählt, wie sein Sohn die Liebe seines Lebens kennenlernte – und das ist romantischer als jeder Liebefilm. "Ihre Schicksale waren besiegelt. Sie war so besonders und er verhielt sich auf besondere Art und Weise in ihrer Anwesenheit. Er war einfach anders als in seinen vorherigen Beziehungen und ich kenne sie alle, seit er 13 Jahre alt war", berichtete Clooney senior dem People Magazin. Amal (39) tauchte 2013 bei einem gemeinsamen Abendessen der Familie auf – den Eltern schien sofort klar zu sein: Das könnte SIE sein!



