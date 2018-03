Endlich haben sie das Licht der Welt erblickt: George Clooney (56) und Amal (39) sind Eltern von Zwillingen geworden! Die Namen des Nachwuchses: Ella und Alexander. Der überglückliche Vater gab ein offizielles Statement ab, in dem er verkündete: "An diesem Morgen haben Amal und George Ella und Alexander Clooney in ihrem Leben willkommen geheißen. Ella, Alexander und Amal sind gesund, glücklich und es geht ihnen gut. George ist gerade fertig mit den Nerven, sollte sich aber in wenigen Tagen wieder erholt haben."



