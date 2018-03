Sophia Cordalis (1) soll kein Einzelkind bleiben – darüber sind sich die stolzen Eltern Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) einig. Doch bei der Frage des Geschlechts spalten sich die Gemüter, wie Dani kürzlich in einem Facebook-Live-Video verrät: "Also wenn es nach mir ginge, würden wir noch ein Mädchen kriegen, aber Lucas will einen Sohn." Bei einem Jungen würden auf die junge Mama ganz neue Herausforderungen zukommen, vor allem im Bereich Shopping. "Dann müsste ich mich mit der Farbe Blau beschäftigen, was ich eigentlich noch nie musste", verriet die Katze weiter.



