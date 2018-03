Sarah Nowak (26) ist schwanger und berichtet ihren YouTube-Abonnenten in einem neuen Video ganz offen davon, wie schnell es dazu kam. Nach dem Absetzen der Pille habe sie nur noch einen einzigen Regelzyklus erlebt, danach zeigte der Schwangerschaftstest bereits "positiv" an. An besondere Vorgaben haben sich die Bachelor-Beauty und ihr Freund Dominic Harrison (25) bei der Zeugung allerdings nicht gehalten. "Wir haben nie so Kalender angeguckt, es gibt ja auch so Kalender, oder Ovulationsbestimmer, wo man dann wirklich kontrollieren kann, wann der perfekte Tag ist, um miteinander zu schlafen", berichtet Sarah, woraufhin Dominic lachend behauptet: "Brauchen wir nicht, wir haben’s einfach immer gemacht!"



