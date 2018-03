Die Trauer um ihn ist groß. Schlagersänger Gunter Gabriel starb jetzt nach einem Treppensturz im Alter von 75 Jahren. Mit seinen Hitsongs und seiner Liebe zum Leben wird Gunter in Erinnerung bleiben. Vor seinem Dschungelcamp-Einzug Anfang 2016 zog der Musiker gegenüber Promiflash ein zufriedenes Fazit: "Ich habe doch schon großartige Dinge in meinem Leben erlebt: in der Hitparade, in den Charts, im Theater. Ich habe supergute Songs geschrieben, die heute jeder kennt in Deutschland. Ist das nicht ein Geschenk? Es ist ein Geschenk."



