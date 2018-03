Witwer Patton Oswalt ist wieder frisch verliebt. Der King of Queens-Star hat ein wirklich trauriges Jahr hinter sich. Im April 2016 starb seine geliebte Frau Michelle Eileen McNamara an einer tödlichen Kombination von Medikamenten. Für den smarten Schauspieler brach damals eine Welt zusammen. Jetzt schaut er endlich wieder nach vorne. Denn Patton ist total verknallt in die Schauspielerin Meredith Salenger (47), mit der er den Red Carpet der "Preacher"-Premiere in Los Angeles zum Strahlen brachte.



