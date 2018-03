Unglaublich, aber wahr: Victoria Swarovski (23) hat mit ihrem Brautkleid einen echten Rekord gebrochen. Stolze 800.000 Euro musste sie für den Traum aus Edelsteinen hinblättern – so viel, wie kein Promi zuvor. Zum Vergleich: Die bisherige Nummer eins belegte Kim Kardashian (36). 2014 gab die Brünette dem Rapper Kanye West (40) das Jawort – in einem 450.000-Euro-Dress von Givenchy. Und auch die Royals können nicht mithalten. Kate Middleton (35) wurde in einem Sarah-Burton-Kleid für 300.000 Euro zur Herzogin. Die wohl größte Überraschung: Das Hochzeitskleid von Designerin und Weltstar Victoria Beckham kostete schlappe 10.000 Euro. Da darf man doch mit Fug und Recht behaupten: Victoria Swarovski hat mit ihrem Outfit wirklich den Vogel abgeschossen...



