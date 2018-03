Sie durfte in Italien mitfeiern, als sich Victoria Swarovski (23) und Werner Mürz bei ihrer kirchlichen Trauung das Ja-Wort gaben. Im Promiflash-Interview beim Audi Director's Cut in München kam Barbara Meier (30) kaum aus dem Schwärmen heraus: "Schön! Sehr, sehr schön und superromantisch." Das Brautkleid sei einfach ein Traum gewesen! Barbara fand Victorias Heirat so rundum gelungen, dass sie unter all den romantischen Momenten nicht einmal ihren Favoriten nennen konnte: "Da gab’s so viele, weiß ich nicht. Da war einfach ein schöner Moment nach dem anderen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de