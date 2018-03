Riccardo Simonetti gibt mehr preis, als ihm lieb ist! In den sozialen Netzwerken begeistert der schräge Paradiesvogel tausende Fans – und nimmt die dank Instagram und Co. überall hin mit. Doch genau das wurde ihm in der Vergangenheit bereits zum Verhängnis: Während einer Snapchat-Session in der Badewanne präsentierte er seinen Followern intime Körperteile!



