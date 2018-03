Hochzeitsstress? Nein danke! Vor einem Jahr verlobten sich YouTuberin Dagi Bee (22) und ihr Freund Eugen Kazakov in Paris. Die Vorbereitungen für ihren großen Tag nehmen die zwei ganz entspannt, wie die Influencerin im Promiflash-Interview bei ihrer Pop-Up-Store-Tour in Berlin verrät: "Also, geplant ist es ja nächstes Jahr, aber zu 100 Prozent ist es ja noch nicht. Aber wir versuchen so langsam anzuplanen. So langsam. Also, momentan ist ja sowieso sehr viel Stress mit der Pop-Up-Tour und so weiter und noch anderen Projekten, aber wir hoffen, dass wir bald anfangen können."



